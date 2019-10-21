Караваєв назвав причини невдалої гри Соля в останніх матчах за Динамо

Хавбек Динамо Олександр Караваєв прокоментував перемогу над Олександрією, а також оцінив невдалий період нападника команди Франа Соля.

"Нереалізований момент Соля? Гадаю, це наслідок браку ігрової практики в цьому сезоні. Немає впевненості, яка повинна бути у кожного нападника.

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Що стосується моменту з підкатом Попова проти Безбородька, то він зіграв в м'яч, але це було досить небезпечно, тому що такий суддя міг ухвалити й інше рішення. Гол Динамо – класична контратака. Миколенко добіг до кінця, не бачив ніяких перешкод, і зіграв як справжній нападник. Суддя показав жовту картку Циганкову, але Віктор потім сказав мені, що навіть не просив пенальті", – сказав Караваєв у ефірі програми ПроФутбол.

Нагадаємо, Динамо у матчі проти Олександрії продовжило свою переможну серію в УПЛ до п'яти ігор (різниця голів – 13:0).

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