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Караваєв назвав причини невдалої гри Соля в останніх матчах за Динамо

06:00 457 Читать на русском
Караваєв назвав причини невдалої гри Соля в останніх матчах за Динамо
Фран Соль проти Олександрії / Футбол 24

Хавбек Динамо Олександр Караваєв прокоментував перемогу над Олександрією, а також оцінив невдалий період нападника команди Франа Соля.

32’ Віталій Миколенко
 
32’ Віталій Миколенко

"Нереалізований момент Соля? Гадаю, це наслідок браку ігрової практики в цьому сезоні. Немає впевненості, яка повинна бути у кожного нападника.

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Що стосується моменту з підкатом Попова проти Безбородька, то він зіграв в м'яч, але це було досить небезпечно, тому що такий суддя міг ухвалити й інше рішення. Гол Динамо – класична контратака. Миколенко добіг до кінця, не бачив ніяких перешкод, і зіграв як справжній нападник. Суддя показав жовту картку Циганкову, але Віктор потім сказав мені, що навіть не просив пенальті", – сказав Караваєв у ефірі програми ПроФутбол.

Нагадаємо, Динамо у матчі проти Олександрії продовжило свою переможну серію в УПЛ до п'яти ігор (різниця голів – 13:0).

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Олександр Караваєв Олександр Караваєв Динамо Динамо Фран Соль Фран Соль Динамо - Олександрія
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