toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ДИНАМО КИЕВ - АЛЕКСАНДРИЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЛИВЕРПУЛЬ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Караваев назвал причины неудачной игры Соля в последних матчах за Динамо

06:00 11 Читати українською
Караваев назвал причины неудачной игры Соля в последних матчах за Динамо
Фран Соль против Александрии / Футбол 24

Хавбек Динамо Александр Караваев прокомментировал победу над Александрией, а также оценил неудачный период нападающего команды Франа Соля.

32’ Виталий Миколенко
 
32’ Виталий Миколенко

"Нереализованный момент Соля? Думаю, это следствие нехватки игровой практики в этом сезоне. Нет уверенности, которая должна быть у каждого нападающего.

Леоненко раскритиковал игру Соля: Его невозможно будет отдать в аренду

Что касается момента с подкатом Попова против Безбородко, то он сыграл в мяч, но это было довольно опасно, потому что такой судья мог принять и другое решение. Гол Динамо – классическая контратака. Миколенко пошел до конца, не видел никаких препятствий, и сыграл как настоящий нападающий. Судья показал желтую карточку Цыганкову, но Виктор потом сказал мне, что даже не просил пенальти", – сказал Караваев в эфире программы ПроФутбол.

Напомним, Динамо в матче против Александрии продолжил свою победную серию в УПЛ до пяти игр (разница голов - 13: 0).

Динамо – Александрия: гол с заявкой на топ-чемпионат, продление серий, новые травмы и старая проблема киевлян

blog_ava
Динамо – Александрия: гол с заявкой на топ-чемпионат, продление серий, новые травмы и старая проблема киевлян
20 октября
823
Теги
Александр Караваев Александр Караваев Динамо Киев Динамо Киев Фран Соль Фран Соль Динамо Киев - Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
15
час
:
30
мин
Брешия
21:45
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук