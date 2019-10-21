Караваев назвал причины неудачной игры Соля в последних матчах за Динамо

Хавбек Динамо Александр Караваев прокомментировал победу над Александрией, а также оценил неудачный период нападающего команды Франа Соля.

"Нереализованный момент Соля? Думаю, это следствие нехватки игровой практики в этом сезоне. Нет уверенности, которая должна быть у каждого нападающего.

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Что касается момента с подкатом Попова против Безбородко, то он сыграл в мяч, но это было довольно опасно, потому что такой судья мог принять и другое решение. Гол Динамо – классическая контратака. Миколенко пошел до конца, не видел никаких препятствий, и сыграл как настоящий нападающий. Судья показал желтую карточку Цыганкову, но Виктор потом сказал мне, что даже не просил пенальти", – сказал Караваев в эфире программы ПроФутбол.

Напомним, Динамо в матче против Александрии продолжил свою победную серию в УПЛ до пяти игр (разница голов - 13: 0).

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