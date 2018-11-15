Макаренко: Хотілося б дебютувати за збірну в офіційних матчах

Хавбек збірної України Євген Макаренко розповів про настрій команди напередодні гри зі Словаччиною та про бажання дебютувати у складі національної команди.

"Настрій гарний. Повернувся в склад команди. Дуже добре провели першу командну вечерю. Зустрілися з хлопцями, поділилися особистими історіями, досягненнями.

Перше тренування також пройшло чудово. Всі займалися з хорошим настроєм. Видно відмінний настрій на майбутні матчі. Так, ми вже стали переможцями групи, але зобов'язані показувати хорошу гру і добиватися результату.

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На якій позиції бачу себе в збірній? У Андерлехті у нас трохи інша система гри. Ми граємо в два опорних півзахисника, які повинні тримати баланс всієї команди. У збірної хавбеки розташовуються трохи вище. Але для мене це не проблема. У сучасному футболі півзахисник повинен вміти діяти по ситуації, вміти грати і в обороні, і не вістрі атаки.

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Хотілося б, звичайно, дебютувати за збірну в офіційних матчах. В принципі, я завжди чекаю свого шансу вийти на поле і показати хорошу гру", – цитує Макаренка Dynamomania з посиланням на FootballHub.