Василь Кравець покинув розташування збірної України через травму

У національній команді підтвердили травму захисника Луго Василя Кравця.

Вчора під час відкритого тренування Кравець здійснив різкий рух й отримав защемлення м'язу поперекового відділу. За оцінкою головного лікаря збірної України Артура Глущенка, таке ушкодження зумовлює відсутність фізичної активності гравця упродовж 7-10 днів.

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Відтак Кравець повертається у розташування свого клубу, де пройде курс реабілітації, повідомляє прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, 16 листопада Україна зіграє на виїзді заключний для себе матч Ліги націй проти Словаччини. Початок зустрічі о 21:45.

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