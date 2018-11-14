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Василь Кравець покинув розташування збірної України через травму

21:29 986 Читать на русском
Василь Кравець покинув розташування збірної України через травму
Василь Кравець / соцмережі

У національній команді підтвердили травму захисника Луго Василя Кравця.

Вчора під час відкритого тренування Кравець здійснив різкий рух й отримав защемлення м'язу поперекового відділу. За оцінкою головного лікаря збірної України Артура Глущенка, таке ушкодження зумовлює відсутність фізичної активності гравця упродовж 7-10 днів.

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Відтак Кравець повертається у розташування свого клубу, де пройде курс реабілітації, повідомляє прес-служба ФФУ.

Нагадаємо, 16 листопада Україна зіграє на виїзді заключний для себе матч Ліги націй проти Словаччини. Початок зустрічі о 21:45.

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Ліга націй5 тур

Словаччина - Україна: П'ятниця 16 листопада 2018

Словаччина
до матчу
1
дн
:
22
год
:
33
хв
Україна
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Збірна України Головне Василь Кравець Василь Кравець Україна Україна Словаччина - Україна
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