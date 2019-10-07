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Караваєв: Хіба б щось змінилось, якби я сказав арбітру, що м'яч влучив в обличчя Максименку?

06:00 1244 Читать на русском
Караваєв: Хіба б щось змінилось, якби я сказав арбітру, що м'яч влучив в обличчя Максименку?
Олександр Караваєв / ФК Динамо Київ

Хавбек Динамо Олександр Караваєв прокоментував скандальний епізод з пенальті у матчі 10 туру УПЛ з Колосом (4:0).

55’ Максим Максименко
 
Володимир Шепелєв 49’
Віктор Циганков 56’
Артем Бєсєдін 66’
Артем Бєсєдін 81’
Беньямін Вербіч 90+6’
49’ Володимир Шепелєв
55’ Максим Максименко
56’ Віктор Циганков
66’ Артем Бєсєдін
81’ Артем Бєсєдін
90+6’ Беньямін Вербіч

"У ситуації з пенальті м'яч, начебто, потрапив в обличчя захиснику. Він відвернувся, потім червоний ніс. Але ми не можемо коментувати рішення суддів, приймаємо, як є. Всі скаржаться, але ми не можемо виправити суддівські помилки, хтось же над ними вище стоїть.

Колос – Динамо – 0:4 – відео голів та огляд скандального матчу із суперечливими рішеннями арбітра

Якщо подивитися повтор, видно, що м'яч в обличчя потрапив. У зустрічі здавалося, що він руки підняв, але потрапило в обличчя. Не я приймав рішення, не знаю, як вчинив би, якби був суддею.

А підійти до арбітра сказати, що пенальті не було, так я не впевнений. Хіба щось би змінилося, якби я сказав? Наступного разу підійду.

У нас постійно йде ротація, всім дають грати. У другому таймі ми додаємо в русі. Колос – хороша команда, впевнений, вони не вилетять, будуть боротися за першу "шістку", – сказав Караваєв YouTube-каналу Динамо.

Михайличенко відмовився коментувати дії арбітра у матчі з Колосом

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Динамо Динамо Колос Колос Колос - Динамо Відеоновини Олександр Караваєв Олександр Караваєв
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