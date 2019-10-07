Караваев: Разве что-то изменилось бы, если бы я сказал арбитру, что мяч попал в лицо Максименко?

Хавбек Динамо Александр Караваев прокомментировал скандальный эпизод с пенальти в матче 10 тура УПЛ с Колосом (4:0).

"В ситуации с пенальти мяч, вроде, попал в лицо защитнику. Он отвернулся, потом красный нос. Но мы не можем комментировать решения судей, принимаем, как есть. Все жалуются, но мы не можем исправить судейские ошибки, кто-то же над ними выше стоит.

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Если посмотреть повтор, видно, что мяч в лицо попал. Во встрече казалось, что он руки поднял, но попало в лицо. Не я принимал решения, не знаю, как поступил бы, будь судьей.

А подойти к арбитру сказать, что пенальти не было, так я не уверен. Разве что-то бы поменялось, если бы я сказал? В следующий раз подойду.

У нас постоянно идет ротация, всем дают играть. Во втором тайме мы прибавляем в движении. Колос – хорошая команда, уверен, они не вылетят, будут бороться за первую "шестерку", – сказал Караваев YouTube-каналу Динамо.

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