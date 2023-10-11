"Это обычный рабочий момент, если ты 1-2 сборы пропустил чисто из-за того, что у тебя не было какой-то практики.

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Если ты сильный футболист – ты все равно возвращаешься в игровой ритм. И вот у Руслана снова появился шанс, потому что у него была практика в клубе.

За всеми следят, видят кто как работает на футбольных полях. Все имеют шансы", – сказал Караваев в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, Малиновский не вызывался на сентябрьские матчи сборной Украины против Англии и Италии.

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