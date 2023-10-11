Караваев – о возвращении Малиновского в сборную Украины: "У него снова появился шанс"
Защитник "сине-желтых" Александр Караваев высказался относительно камбэка Руслана Малиновского в национальную команду.
"Это обычный рабочий момент, если ты 1-2 сборы пропустил чисто из-за того, что у тебя не было какой-то практики.
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Если ты сильный футболист – ты все равно возвращаешься в игровой ритм. И вот у Руслана снова появился шанс, потому что у него была практика в клубе.
За всеми следят, видят кто как работает на футбольных полях. Все имеют шансы", – сказал Караваев в комментарии пресс-службе УАФ.
Напомним, Малиновский не вызывался на сентябрьские матчи сборной Украины против Англии и Италии.
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