Кубок Лібертадорес, 1/4 фіналу

Насьйональ – Рівер Плейт – 2:6

Голи: Коуго, 45+1, Сантьяго Родрігес, 54 – Карраскаль, 28, Де Ла Круз, 45, Сукуліні, 50, Борре, 67, 73, 80

Вилучення: Рочет, 18 (Насьйональ)

Рахунок у матчі відкрив саме Карраскаль, який отримав передачу з центра поля, прибрав захисника і точним ударом у дев'ятку не залишив шансів воротарю. Де Ла Круз подвоїв перевагу аргентинців, однак Коуго перед перервою скоротив відставання. На початку другої половини команди знову обмінялись голами, а далі Борре відзначився хет-триком та добив Насьйональ.

Карраскаль голом допоміг Рівер Плейт розгромити суперника у Копа Лібертадорес

Відзначимо, що це був матч-відповідь – у першій зустрічі Рівер Плейт здобув перемогу (2:0). У півфіналі аргентинці зустрінуться із Палмейрасом, перший поєдинок відбудеться 6 січня, а матч-відповідь – за тиждень.