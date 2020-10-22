Копа Лібертадорес, груповий етап, 6-й тур

Рівер Плейт – ЛДУ Кіто – 3:0

Голи: Борре, 53, Альваро, 60, Карраскаль, 89

Кому потрібні Карпати?

Попри перевагу аргентинської команди, гості зуміли втримати наступ у першій половині матчу, але після перерви у гравців ЛДУ Кіто вже не вистачило сил. Господарі відвантажили супернику три м'ячі без відповіді, що дозволило їм з першого місця у групі D пройти у наступний раунд турніру.

Варто відзначити, що допоміг Рівер Плейту відомий українським вболівальникам гравець – Хорхе Карраскаль. Екс-зірка Карпат з'явився на полі на 83-й хвилині і до фінального свистка встиг відзначитись голом, реалізувавши вихід один на один з голкіпером еквадорської команди.

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