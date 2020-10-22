Карраскаль голом допоміг Рівер Плейт розгромити суперника у Копа Лібертадорес
Рівер Плейт приймав ЛДУ Кіто в останньому турі групового етапу Копа Лібертадорес. Читайте звіт на Футбол 24.
Копа Лібертадорес, груповий етап, 6-й тур
Рівер Плейт – ЛДУ Кіто – 3:0
Голи: Борре, 53, Альваро, 60, Карраскаль, 89
Попри перевагу аргентинської команди, гості зуміли втримати наступ у першій половині матчу, але після перерви у гравців ЛДУ Кіто вже не вистачило сил. Господарі відвантажили супернику три м'ячі без відповіді, що дозволило їм з першого місця у групі D пройти у наступний раунд турніру.
Варто відзначити, що допоміг Рівер Плейту відомий українським вболівальникам гравець – Хорхе Карраскаль. Екс-зірка Карпат з'явився на полі на 83-й хвилині і до фінального свистка встиг відзначитись голом, реалізувавши вихід один на один з голкіпером еквадорської команди.
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