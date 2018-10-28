Ліга Європи: Цюріх несподівано обіграв Байєр, РБ Лейпциг розібрався з Селтіком

Завершились перші матчі 3-го туру Ліги Європи. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Цюріх удома сенсаційно обіграв леверкузенський Байєр, матч закінчився з рахунком 3:2. У другому матчі групи А АЕК Ларнака та Лудогорець розписали нічию.

Цюріх має в активі 9 очок та очолює таблицю групи А, Байєр із 6 пунктами перебуває на 2 місці. Лудогорець та АЕК Ларнака мають в активі по 1 балу та розташовані на 3 та 4 місці.

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Зальцбург удома не залишив шансів Русенборгу, а РБ Лейпциг розібрався із Селтіком. Зальцбург має 9 очок та очолює таблицю групи В, на 2 місці – Лейпциг із 6 пунктами. Селтік має 3 очки та перебуває на 3 місці, а Русенборг без балів залишився на 4 сходинці.

У групі С Зеніт зумів вирвати перемогу в матчі з Бордо, Славія на виїзді мінімально здолала Копенгаген. На 1 місці у групі Зеніт – 7 очок, на 2 Славія – 6 очок. Копенгаген на 3 місці із 4 очками, а Бордо без балів – на 4 місці.

Ліга Європи, 3-й тур

Група А

АЕК Ларнака – Лудогорець – 1:1

Голи: Ларена, 25 (пен.) – Лукокі, 7

Цюріх – Байєр – 3:2

Голи: Маскерано, 44, Домджоні, 59, Одей, 78 – Белларабі, 50, 54

Група В

Зальцбург – Русенборг – 3:0

Голи: Даббур, 34, 59 (пен.), Вольф, 53

РБ Лейпциг – Селтік – 2:0

Голи: Кунья, 31, Брума, 35

Група С

Зеніт – Бордо – 2:1

Голи: Дзюба, 41, Кузяєв, 85 – Бріан, 26

Копенгаген – Славія – 0:1

Гол: Матоушек, 46