Маркіньйос став першим футболістом, який здобув 300 перемог у футболці ПСЖ в історії.

Минулого вікенду ПСЖ переконливо обіграв Монпельє в матчі 11 туру чемпіонату Франції (3:0), повернувши собі першу сходинку національної першості.

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Ця перемога стала 300 для капітана команди Маркіньйоса у футболці парижан. Він перший гравець в історії клубу, який подолав цю позначку. Про це пише Opta.

Бразилець перейшов до ПСЖ у липні 2013 року з Роми. За цей час він забив 38 голів і віддав 10 результативних передач у 419 матчах, вигравши з командою вісім чемпіонатів Франції, шість кубків країни, шість Кубків французької ліги і сім Суперкубків.

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