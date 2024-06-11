Півзахисник збірної Польщі Нікола Залевскі хоча і забив переможний гол у ворота Туреччини, не став єдиним героєм матчу.

"Кадра" здобула перемогу над турецькою командою завдяки голу півзахисника Роми на останніх хвилинах гри.

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У Польщі журналісти та експерти розібрали ігровий епізод і дійшли висновку, що героєм матчу став не футболіст, а болбой. Швидкісна реакція хлопчика була ключовим елементом дії на ту секунду. Він відразу віддав м'яч на Франковскі, який ввів його у гру. Через кілька хвилин Залевскі і забив переможний гол.

Нагадаємо, що збірна Польщі стартує на Євро-2024 в матчі проти Нідерландів. Ця гра запланована на неділю, 16 червня.

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