– Чи чиниться на вас тиск або дискусія про те, щоб дозволити російським командам повернутися в турніри УЄФА попри на напад на Україну?

– Жодного тиску немає і ніколи не було, щоб надати такий дозвіл. Взагалі я проти будь-якого бойкоту. Але в цьому випадку, після початку війни, ми просто повинні були це зробити. І ми були одними з перших, хто це зробив. Не думаю, що футбол у цьому випадку дуже допоможе. Але кожен із нас може щось зробити.

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– Такий вплив не обов'язково має надходити від самої Росії. Чи є в УЄФА асоціації, які б хотіли повернути росіян?

– Ми вже обговорювали, чи не слід повертати російські молодіжні збірні на наші змагання. Чому це має стосуватися дітей, які ще навіть не можуть голосувати у своїй країні? Але зараз зробити це неможливо, оскільки деякі асоціації перебувають під сильним впливом своїх урядів.

Я досі кажу: дітей у Росії виховують під пропагандою, що ми їх не любимо, ненавидимо та не приймаємо. У той момент, коли вони приїдуть сюди і, можливо, зустрінуть інших 15-16-річних хлопців із Німеччини, Словенії чи ще звідкись, вони можуть побачити це по-іншому. Але нині ціле покоління у Росії виховується на ще більшої ненависті. Уся ситуація в Європі лякає, – заявив Чеферін в інтерв'ю Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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