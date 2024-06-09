Кіліан Мбаппе пропустив тренування з командою напередодні товариського матчу з Канадою. У нападника Реала болі в спині, але серйозного пошкодження не виявлено.

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Як повідомляє L'Equipe, у Дідьє Дешама в лазареті перебувають двоє гравців. Оренльєн Чуамені досі не відновився від травми, яку отримав наприкінці сезону. Півзахисник Реала ймовірно пропустить перший матч на Євро-2024.

А ось Адрієн Рабйо, у якого діагностовано м'язову втому, почувається вже краще, за словами Дідьє Дешама. Зірка Ювентуса повинен відновитися до старту турніру.

Нагадаємо, збірна Франція зіграє на груповому етапі Євро-2024 проти Австрії, Нідерландів та Польщі. Перший матч підопічні Дешама проведуть 17 червня.

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