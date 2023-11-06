Маркиньос стал первым футболистом, одержавшим 300 побед в футболке ПСЖ в истории.

В прошлом уикенде ПСЖ убедительно обыграл Монпелье в матче 11 тура чемпионата Франции (3:0), вернув себе первое место национального первенства.

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Эта победа стала 300 для капитана команды Маркиньоса в футболке парижан. Он первый игрок в истории клуба, преодолевшего эту отметку. Об этом пишет Opta.

бразилец перешел в ПСЖ в июле 2013 года из Ромы. За это время он забил 38 голов и отдал 10 результативных передач в 419 матчах, выиграв с командой восемь чемпионатов Франции, шесть Кубков страны, шесть Кубков французской лиги и семь Суперкубков.

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