Вілл Стілл – новий тренер Ланса, повідомляє офіційний сайт клубу. Сторони підписали контракт на три роки – до літа 2027-го. У штабі працюватимуть його брати Ніколя та Едвард.

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31-річний Стілл зробив собі ім'я успіхами в Реймсі, оформивши 19-матчеву безпрограшну серію. Вілл є великим фанатом Football Manager. Гра допомогла йому сформувати тренерське мислення.

Ланс у сезоні-2022/23 став віцечемпіоном Франції та вийшов у Лігу чемпіонів. У цьому сезоні Ланс посів сьоме місце, а творець команди Франк Ес пішов тренувати Ніццу.

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