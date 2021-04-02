Торги за капітанську пов'язку Кріштіану Роналду з матчу проти Сербії (2:2) завершились.

Букмекерська компанія MozzartBet виграла благодійний аукціон зі ставкою 63,7 тисяч євро. Попередня інформація про 10 мільйонів євро виявилася далекою від реальних цифр.

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Усі виручені кошти підуть на допомогу шестимісячному хлопчику Гаврилу Джурджевічу з Крагуєваца. Дитині діагностували м'язову атрофію хребта, а 2,5 млн євро на лікування є абсолютно непідйомними для родини.

Нагадаємо, Кріштіану Роналду викинув свою пов'язку після скандального матчу проти збірної Сербії (2:2). "Сувенір" підхопив працівник белградського стадіону, який і пожертвував його на благодійний аукціон.

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