Шість королівств Європи

Унікальний березневий цикл із трьох турів кваліфікації ускладнив завдання з набору максимуму очок навіть для топ-збірних. Як наслідок, лише чотири (!) збірні з 55-ти зуміли набрати всі 9 пунктів. Ще дві національні команди – Швеція і Швейцарія – волею календаря зіграли лише по два офіційних поєдинки, але своє взяли.

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Звісно, збірні Італії, Данії та Англії ще до старту відбору на ЧС-2022 вважалися фаворитами своїх груп. Проте, подібний статус не завадив іншим провідним збірним континенту на кшталт Іспанії, Бельгії чи Франції втратити очки. Ті ж італійці, хоч і виграли всі матчі з впевненим рахунком (тричі по 2:0), але з командами Болгарії та Литви всі запитання щодо переможця пари знімали лише в другому таймі.

Усе це вкупі лише додає барв героїзму справжньому подвигу збірної Вірменії. Закавказцям не пощастило, здавалося, ще на стадії жеребкування. Вірмени потрапили до однієї групи з грандом Німеччиною та міцними європейськими середняками Румунією, Ісландією і Північною Македонією. А тут ще й за два тижні до міжнародної паузи з травмою вилетів безумовно найсильніший виконавець вірменської збірної Генріх Мхітарян. Із таким "багажем" і 2-3 очки в березні виглядали за щастя. Та підопічні іспанця Капароса не вдалися у тугу: із автоголом здолали Ліхтенштейн на виїзді, з боєм вирвали домашню перемогу над ісландцями, а потім ще й перестріляли Румунію. Без Мхітаряна запалили інші – Тігран Барсегян із Астани (2 голи, 2 асисти), хавбек Хорен Байрамян (1+1) і дебютант із Краснодара Едуард Сперцян (гол румунам). Тепер у секстеті J неймовірно цікаво: німці повинні брати своє, а от вірмени опинилися на pole-position у боротьбі за плей-офф. Схоже, на пострадянському просторі з'явилася нова "третя сила".

Падіння кумирів

Героїзм одних іде паралельною лінією із невдачами грандів. Яскравий приклад – чемпіони Європи португальці. "Команда обраних" лише мінімально здолала Азербайджан, потім епічно втратила перемогу над сербами, а в 3-му турі ледве втихомирила Люксембург із Жерсоном. Окремі відрізки гри команди Сантуша засвідчили, що 7 набраних очок – диво, бо весняний цикл кваліфікації Португалія цілком могла завершити і з трьома пунктами. Тими ж словами можна описати і старт Іспанії (дотиснули грузинів лише в доданий час) та чемпіонів планети французів. Команда Дешама, хоч і взяла ті ж 7 пунктів, та не вразила в жодному з трьох матчів.

Окрема історія – криза ще двох машин. Німеччина почала з розгрому ісландців, але в наступних поєдинках довела, що складний і тривалий процес зміни поколінь тут ще далекий від завершення. І якщо на матч із Румунією можна було б закрити очі (із голом Гнабрі вдалося здобути мінімальну перемогу), то двобій із Північною Македонією – провал. Головна проблема не в тому, що Бундестім проґавила ветерана Пандева перед перервою. Біда в тім, що після гола Гюндогана у відповідь німці не зламали хід подій, а пропустили ще раз і вже не зуміли повернутись до гри. Тим часом Франк де Бур продовжив лити воду на млин тих, хто сумнівається у його достатній кваліфікації для роботи на топ-рівні. Нідерланди з цілим розсипом зірок у складі примудрилися осоромитись у 1-му ж турі: до 46-ї хвилини "помаранчеві" вже горіли туркам 0:3 і, зрештою, без шансів програли (2:4). Звитяга над Латвією не вразила, а 42 безгольові хвилини проти Гібралтару сказали більше, ніж 7 голів потім.

Торба зі скандалами

Трьох турів європейської кваліфікації виявилося достатньо, щоб напродукувати цілий мішок скандалів. Напрямок одного з них – суперечливого суддівства – був заданий давно. "Міну" сповільненої дії заклав... коронавірус. Принаймні, саме на нього кивають в УЄФА, коли шукають пояснення для невикористання VAR у рамках відбору. Найгучніший наслідок відмови від системи в кваліфікації трапився у матчі Сербія – Португалія: арбітр не помітив взяття воріт, у зіркового Кріштіану Роналду вкрали чистий забитий м'яч (він спересердя жбурнув на землю капітанську пов'язку й пішов геть), а в збірної Португалії – важливі 3 очки. Доречним був би VAR і для збірної України; і в протистоянні з казахами навіть більше, ніж проти Франції.

Ще три епізоди змусять засумувати тих, хто вірить у безглузду мантру "спорт вне политики". Перша історія пов'язана з маленьким, але гордим Косовом. Пихаті іспанці вирішили на фоні невизнання незалежності республіки місцевою владою і собі принизити балканців. Та косовари дали майстер-клас із реакції: коли іспанці зневажили Косово, обізвавши його "територією", поставили ультиматум і нагадали про регламент УЄФА, а хитрого іспанського журналіста на місце поставив простий прес-аташе збірної. Згодом своє покарання отримає і Вірменія за розгорнутий під час матчу прапор фейкової "Нагірно-Карабаської Республіки" – Азербайджан скаргу до ФІФА вже надіслав. А ось збірна Польщі заслужила на компліменти за те, що не підтримала давно скомпрометований рух Black Lives Matter.

Одним рядком

– серб Алєксандар Мітровіч став лідером списку бомбардирів кваліфікації (5 м'ячів)

– лише три збірні досі не пропустили жодного м'яча (Швеція, Італія, Данія)

– також три збірні досі без голів (Північна Ірландія, Литва, Сан-Маріно)

– група E подарувала два найрезультативніші поєдинки відбору в Європі – Естонія – Чехія (2:6) і Бельгія – Білорусь (8:0)

– лише Греція (2 матчі) та Україна (3 поєдинки) всі матчі циклу звели внічию

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