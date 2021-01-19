Захисник Олімпіка Дмитро Гришко вирішив повісити бутси на цвях. Тепер він працюватиме асистентом Ігоря Климовського в тренерському штабі.

35-річний Дмитро Гришко прийняв нелегке для кожного футболіста рішення про завершення ігрової кар'єри. Захисник провів за Олімпік 195 матчів – абсолютний рекорд серед усіх гравців. Тричі Гришко ставав найкращим гравцем команди за підсумками року – в 2011-му, 2012-му та 2013-му.

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Ветеран пройшов з командою шлях від Другої ліги до УПЛ. Забив у футболці Олімпіка 8 голів та віддав 2 асисти, інформує офіційний сайт клубу.

Щоправда, легенда Олімпіка, який у поточному сезоні лише двічі з'являвся на полі, не прощається з клубом. Досвідчений оборонець став асистентом Ігоря Климовського в тренерському штабі команди. В його обов'язки також входитиме робота з захисниками.

До слова, перше коло УПЛ 2020/21 Олімпік завершив на 7 місці турнірної таблиці, набравши 17 очок. При цьому в команди ще є гра в запасі.

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