Защитник Олимпика Дмитрий Гришко решил повесить бутсы на гвоздь. Теперь он будет работать ассистентом Игоря Климовского в тренерском штабе.

35-летний Дмитрий Гришко принял нелегкое для каждого футболиста решение о завершении игровой карьеры. Защитник провел за Олимпик 195 матчей – абсолютный рекорд среди всех игроков. Трижды Гришко становился лучшим игроком команды по итогам года – в 2011-м, 2012-м и 2013-м.

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Ветеран прошел с командой путь от Второй лиги до УПЛ. Забил в футболке Олимпика 8 голов и отдал 2 ассиста, информирует официальный сайт клуба.

Правда, легенда Олимпика, который в текущем сезоне только дважды появлялся на поле, не прощается с клубом. Опытный защитник стал ассистентом Игоря Климовского в тренерском штабе команды. В его обязанности также будет входить работа с защитниками.

К слову, первый круг УПЛ 2020/21 Олимпик завершил на 7 месте турнирной таблицы, набрав 17 очков. При этом у команды еще есть игра в запасе.

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