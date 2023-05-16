Угода Ґюндоґана з Манчестер Сіті добігає кінця вже у червні цього року, тож німець може змінити клуб. За інформацією Sport.es, Ілкай готується до переходу в Барселону.

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Зазначається, що хавбек вже дав усну згоду на перехід на правах вільного агента. Про трансфер оголосять лише після 30 червня, коли завершиться контракт Ґюндоґана з Манчестер Сіті. "Містяни" теж намагались продовжити співпрацю з хавбеком, але сторони не домовились щодо терміну угоди.

До слова, що Ґюндоґан провів 47 матчів за Манчестер Сіті у поточному сезоні в усіх змаганнях, в яких відзначився 9 голами та 7 асистами.

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