Соглашение Гюндогана с Манчестер Сити подходит к концу уже в июне этого года, поэтому немец может сменить клуб. По информации Sport.es, Илкай готовится к переходу в Барселону.

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Отмечается, что хавбек уже дал устное согласие на переход на правах свободного агента. О трансфере объявят только после 30 июня, когда завершится контракт Гюндогана с Манчестер Сити. "Горожане" тоже пытались продолжить сотрудничество с хавбеком, но стороны не договорились о сроке соглашения.

К слову, что Гюндоган провел 47 матчей за Манчестер Сити в текущем сезоне во всех соревнованиях, в которых отметился 9 голами и 7 ассистами.

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