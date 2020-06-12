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Капітан Лаціо ризикує завершити кар'єру через травму

20:11 39 Читать на русском
Капітан Лаціо ризикує завершити кар'єру через травму
Іммобіле і Луліч / АР

Поточний сезон може стати останнім для ветерана Лаціо Сенада Луліча.

Боснійський універсал має проблеми зі здоров'ям, повідомляє Corriere di Roma.

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За останні чотири місяці Луліч двічі робив операцію на лівій щиколотці, однак біль не зник. 34-річний гравець вже у лютому був готовий оголосити про завершення кар'єри. Втім, президент Лаціо Клаудіо Лотіто порадив капітану команді не поспішати і зачекати кінця сезону. Якщо стан Луліча покращиться, і він матиме мотивацію продовжувати, то клуб запропонує йому контракт ще на один рік.

Додамо, що боснієць провів 20 матчів у поточному чемпіонаті Італії та відзначився 2 асистами. Лаціо сенсаційно бореться за чемпіонство, відстаючи від Ювентуса всього на одне очоко після 26 турів.

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Теги
Лаціо Лаціо Італія Сенад Луліч Сенад Луліч
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