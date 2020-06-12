Капітан Лаціо ризикує завершити кар'єру через травму

Поточний сезон може стати останнім для ветерана Лаціо Сенада Луліча.

Боснійський універсал має проблеми зі здоров'ям, повідомляє Corriere di Roma.

Лаціо запропонував Індзагі новий контракт, – Sky Sport Italia

За останні чотири місяці Луліч двічі робив операцію на лівій щиколотці, однак біль не зник. 34-річний гравець вже у лютому був готовий оголосити про завершення кар'єри. Втім, президент Лаціо Клаудіо Лотіто порадив капітану команді не поспішати і зачекати кінця сезону. Якщо стан Луліча покращиться, і він матиме мотивацію продовжувати, то клуб запропонує йому контракт ще на один рік.

Додамо, що боснієць провів 20 матчів у поточному чемпіонаті Італії та відзначився 2 асистами. Лаціо сенсаційно бореться за чемпіонство, відстаючи від Ювентуса всього на одне очоко після 26 турів.

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