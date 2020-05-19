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Лаціо запропонував Індзагі новий контракт, – Sky Sport Italia

19:38 88 Читать на русском
Лаціо запропонував Індзагі новий контракт, – Sky Sport Italia
Сімоне Індзагі / LaPresse

Керівництво римського Лаціо підготувало новий контракт для керманича "орлів" Сімоне Індзагі.

Римляни запропонують алленаторе нову 3-річну угоду, повідомляє Sky Sport Italia.

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Боси Лаціо задоволені прогресом команди під керівництвом Індзагі-молодшого та готові розщедритися, щоб втримати тренера в Римі. Керманич "орлів" має чинний до літа 2021-го контракт із Лаціо, за умовами якого заробляє 2 млн євро за сезон. За новим договором зарплата 44-річного фахівця зросте до 2,5 млн у євровалюті плюс бонуси.

До слова, Сімоне Індзагі працює з Лаціо з квітня 2016-го. До цього він тренував прімаверу римлян. У нинішньому сезоні "орли" претендують на Скудетто – вони відстають від Ювентуса всього на 1 очко за 12 турів до кінця першості.

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Теги
Італія Сімоне Індзагі Сімоне Індзагі Лаціо Лаціо
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