Лаціо запропонував Індзагі новий контракт, – Sky Sport Italia

Керівництво римського Лаціо підготувало новий контракт для керманича "орлів" Сімоне Індзагі.

Римляни запропонують алленаторе нову 3-річну угоду, повідомляє Sky Sport Italia.

Серія А не відкинула ідею плей-офф, – президент федерації

Боси Лаціо задоволені прогресом команди під керівництвом Індзагі-молодшого та готові розщедритися, щоб втримати тренера в Римі. Керманич "орлів" має чинний до літа 2021-го контракт із Лаціо, за умовами якого заробляє 2 млн євро за сезон. За новим договором зарплата 44-річного фахівця зросте до 2,5 млн у євровалюті плюс бонуси.

До слова, Сімоне Індзагі працює з Лаціо з квітня 2016-го. До цього він тренував прімаверу римлян. У нинішньому сезоні "орли" претендують на Скудетто – вони відстають від Ювентуса всього на 1 очко за 12 турів до кінця першості.

"Приголомшливий українець": збірна мрії Пірло – Шевченко, володарі Золотого м'яча і ще одна екс-зірка Динамо