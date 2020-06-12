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Капитан Лацио рискует завершить карьеру из-за травмы

20:11 34 Читати українською
Капитан Лацио рискует завершить карьеру из-за травмы
Иммобиле и Лулич / АР

Текущий сезон может стать последним для ветерана Лацио Сенада Лулича.

Боснийский универсал имеет проблемы со здоровьем, сообщает Corriere di Roma.

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За последние четыре месяца Лулич дважды делал операцию на левой лодыжке, однако боль не исчезла. 34-летний игрок уже в феврале был готов объявить о завершении карьеры. Впрочем, президент Лацио Клаудио Лотито посоветовал капитану команде не спешить и подождать конца сезона. Если состояние Лулича улучшится, и он будет иметь мотивацию продолжать, то клуб предложит ему контракт еще на один год.

Добавим, что босниец провел 20 матчей в текущем чемпионате Италии и отметился 2 ассистами. Лацио сенсационно борется за чемпионство, отставая от Ювентуса всего на одно очков после 26 туров.

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Италия Лацио Лацио Сенад Лулич Сенад Лулич
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