"Начебто перемогли, але емоції двоякі, тому що 3:0 вигравали. У суперника – червона картка. Повинні закривати такі ігри. А ми... 3:1, 3:2, і ще в Олександрії були моменти. Скажу так: задоволений перемогою, але незадоволений своєю грою і грою команди.

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Я думаю, ми розберемо цю гру і будемо рухатися далі. Що сталося? Не знаю, спека точно не заважала. Ми не були розслаблені, тому що суперник змушував так грати. Хочу їх похвалити. Дуже хороша команда, бажаю їм удачі. Тренер розповість, проведемо роботу над помилками. Думаю, наступну гру будемо грати краще", – поділився Путря в ефірі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, Чорноморець у більшості втримав перемогу над Олександрією (3:2), виграючи впродовж гри 3:0.

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