Капітан бергамасків буде викликаний у "Скуадру Адзурру", повідомляє Football Italia з посиланням на Sky Sport Italia. Наразі в активі Толої 19 матчів за збірну Бразилії U-20.

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До слова, у футболіста є бразильський і італійський паспорт. Рафаель народився у Південній Америці, а в Європу перебрався у 2014 році. За Аталанту виступає з літа 2015-го і вже встиг зіграти 197 матчів (11 голів та 15 результативних передач).

Нагадаємо, що наприкінці березня команда Роберто Манчіні стартує у відборі на ЧС-2022. Збірній Італії належить провести матчі з командами Північної Ірландії, Болгарії та Латвії.

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