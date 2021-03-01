Капитан бергамасков будет вызван в "Скуадру Адзурру", сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. В активе Толои 19 матчей за сборную Бразилии U-20.

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К слову, у футболиста есть бразильский и итальянский паспорт. Рафаэль родился в Южной Америке, а в Европу перебрался в 2014 году. За Аталанту выступает с лета 2015-го и уже успел сыграть 197 матчей (11 голов и 15 результативных передач).

Напомним, что в конце марта команда Роберто Манчини стартует в отборе на ЧМ-2022. Сборной Италии предстоит провести матчи с командами Северной Ирландии, Болгарии и Латвии.

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