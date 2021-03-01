Серед голкіперів, яких Італія взяла на ЧС-2006, Амелія залишається єдиним, хто розпочав самостійну тренерську кар'єру. У 2018 році Марко очолив клуб Лупа Рома в Серії D (19-те місце), а у наступному сезоні очолив Вастезе, де протримався лише півроку. З січня 2020-го перебував у статусі безробітного.

Кротоне офіційно звільнив головного тренера

Шанс запустити кар'єру Амелії дав Ліворно, який сьогодні на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 38-річного італійця на посаду головного тренера. Цікаво, що Марко ще й грав за цю команду, і саме звідси їздив на ЧС-2006 у Німеччину.

Наразі справи Ліворно не найкращі. Колектив розташувався на передостанньому місці своєї групи в Серії С, здобувши лише три перемоги в останніх 20 матчах. Відставання до рятівної 15-ї позиції складає 10 очок.

Пірло – справжній феномен, а Ювентус Ліппі гірший за Мілан Анчелотті – як тренують тріумфатори ЧС-2006