Чемпіон світу зі збірною Італії став головним тренером відомого клубу, який рятуватиме від ганьби
Колишній голкіпер Мілана, Роми та Челсі Марко Амелія намагається знайти себе у тренерському ремеслі.
Серед голкіперів, яких Італія взяла на ЧС-2006, Амелія залишається єдиним, хто розпочав самостійну тренерську кар'єру. У 2018 році Марко очолив клуб Лупа Рома в Серії D (19-те місце), а у наступному сезоні очолив Вастезе, де протримався лише півроку. З січня 2020-го перебував у статусі безробітного.
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Шанс запустити кар'єру Амелії дав Ліворно, який сьогодні на своєму офіційному сайті оголосив про призначення 38-річного італійця на посаду головного тренера. Цікаво, що Марко ще й грав за цю команду, і саме звідси їздив на ЧС-2006 у Німеччину.
Наразі справи Ліворно не найкращі. Колектив розташувався на передостанньому місці своєї групи в Серії С, здобувши лише три перемоги в останніх 20 матчах. Відставання до рятівної 15-ї позиції складає 10 очок.
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