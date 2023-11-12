Капітан африканської збірної офіційно перебрався до чемпіонату Франції
Ганець Андре Айю став гравцем французького Гавра.
Гавр у своєму твіттері оголосив про підписання 33-річного Андре Айю на правах вільного агента.
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Наразі термін угоди не розголошується, а останнім клубом ганця був Ноттінгем Форест, який він покинув у липні цього року.
Додамо, що Гавр посідає 6 місце у Лізі 1. Щодо Андре Айю, то він встиг пограти за Марсель, Лор'ян та Арле-Авіньйон у Франції, а також за Свонсі, Вест Хем, Фенербахче, катарський Аль-Садд та Ноттінгем Форест. У складі збірної Гани Айю-старший провів 114 матчів, відзначившись 24 голами.
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