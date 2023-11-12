Гавр в своем твиттере объявил о подписании 33-летнего Андре Айю на правах свободного агента.

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Сейчас срок соглашения не разглашается, а последним клубом ганца был Ноттингем Форест, который он покинул в июле этого года.

Добавим, что Гавр занимает 6 место в Лиге 1. Что касается Андре Айю, то он успел поиграть за Марсель, Лорьян и Арле-Авиньон во Франции, а также за Свонси, Вест Хэм, Фенербахче, катарский Аль-Садд и Ноттингем Форест. В составе сборной Ганы Айю-старший провел 114 матчей, отметившись 24 голами.

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