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Капелло назвав нефутбольну причину провалу Азара в Реалі

13:57 - Читать на русском
Капелло назвав нефутбольну причину провалу Азара в Реалі
Фабіо Капелло / фото: AFP

Колишній головний тренер мадридського Реала Фабіо Капелло поділився думкою про гру бельгійця Едена Азара.

"Звичайно, я розчарований грою Азара. Він не грає за Реал так, як грав в Челсі. Еден протягом тривалого часу був травмований, він не адаптувався.

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Я завжди вважав його великим гравцем, але футболка Реала тисне на Азара, тому він провалився. Безумовно, в наступному сезоні він буде грати краще", – наводить слова Капелло Marca.

Нагадаємо, Азар перейшов у Реал влітку 2019 року із лондонського Челсі. Сума трансферу склала 115 млн євро. У нинішньому сезоні 29-річний форвард провів лише 16 матчів в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 1 гол і віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Іспанія Еден Еден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Фабіо Фабіо Капелло
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