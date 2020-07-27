Капелло назвал нефутбольную причину провала Азара в Реале

"Конечно, я разочарован игрой Азара. Он не играет за Реал так, как играл в Челси. Эден в течение длительного времени был травмирован, он не адаптировался.

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Я всегда считал его великим игроком, но футболка Реала давит на Азара, поэтому он провалился. Безусловно, в следующем сезоне он будет играть лучше", – приводит слова Капелло Marca.

Напомним, Азар перешел в Реал летом 2019 из лондонского Челси. Сумма трансфера составила 115 млн евро. В нынешнем сезоне 29-летний форвард провел лишь 16 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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