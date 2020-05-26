Кабальєро пояснив боязнь Канте тренуватися в умовах пандемії

Голкіпер лондонського Челсі Віллі Кабальєро прокоментував рішення свого одноклубника Н'Голо Канте не повертатися до командних тренувань в умовах пандемії коронавірусу.

"Те, що він не повертається у футбол, доволі зрозуміло. Він здав негативний тест на COVID-19, але мав важкий момент під час карантину з симптомами вірусу, що налякало його.

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Ми поважаємо його рішення та чекатимемо на нього, допоки він не почуватиметься у безпеці. Для того, щоб щось робити успішно ви повинні добре та безпечно почуватися – ось така істина. Н'Голо – дуже скромний і працьовитий, він завжди посміхається і він точно має підстави чинити так, як він робить", – цитує кіпера Get French Football News.

Нагадаємо, що Н'Голо Канте не з'явився на тренування Челсі через боязнь коронавірусу та вирішив займатися індивідуально. Керманич "синіх" Френк Лемпард підтримав рішення хавбека.

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