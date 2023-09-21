У четвер, 21 вересня, відбулися кілька матчів 7-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Рахунок і огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Саудівської Аравії, 7 тур

Аль-Іттіфак – Аль-Таі – 4:3

Голи: Вейналдум, 2, 71, М. Дембеле, 41, 90+3 – Менса, 10, 36, 54

Аль-Таавон – Аль-Раед – 2:1

Голи: Педро, 9, Аль-Ахмад, 16 – Гонсалес, 39

Дамак – Аль-Хіляль – 1:1

Голи: Станчу, 68 – Малком, 9

Аль-Іттіфак під керівництвом Стівена Джеррарда зіграв дуже драматичний матч проти Аль-Таі – середняка турнірної таблиці. У складі гостей хет-трик оформив Менса, а за Аль-Іттіфак по дублю оформили Вейналдум і Мусса Дембеле. Гол француза в доданий час приніс команді Джеррарда важку перемогу і поточне третє місце турнірної таблиці.

Роналду і Ко декласували Йовічевіча – екс-тренер Шахтаря отримав червону, Джеррард підібрався до лідерів

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GOALLLLLL MOUSSA DEMBÉLÉ DONNE LA VICTOIRE !!!!



Un match de fouuuu



Al Ettifaq 4 - 3 Al Taï



90+2e



?@MDembele_10

pic.twitter.com/z0hBVN5FYL — SPL (@ActuSPL) September 21, 2023

Ігор Йовічевіч знову зазнав невдачі – вже п'ята поразка Аль-Раеда у семи турах. Тренер відбував дискваліфікацію за вилучення в попередньому турі та активно роздавав підказки за допомогою телефону, однак марно. Аль-Таавон приголомшив команду екс-тренера Шахтаря двома голами в дебюті матчу. Гості відповіли лише одним голом і залишилися в зоні вильоту. Аль-Раед з 4-ма очками перебуває на 16-й позиції. Аль-Таавон вирвався на друге місце.

من المدرجات وعبر الهاتف.. مدرب الرائد يتواصل مع مساعده#التعاون_الرائد | #SSC pic.twitter.com/yC6e9HeL6p — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 21, 2023

Аль-Хіляль втратив очки з Дамаком. Малком швидко вивів лідера чемпіонату вперед, але по перерві Станчу забив гол у відповідь. Вирвати перемогу Неймар, Мітровіч, Кулібалі та Ко так і не змогли – сенсаційна осічка з командою, яка набрала лише 4 очки і не здобула жодної перемоги.