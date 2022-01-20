Обладатель "Золотого мяча-2006" может совершить большой скачок в своей тренерской карьере.

Фабио Каннаваро оказался вместе с Фрэнком Лэмпардом и Уэйном Руни в шорт-листе кандидатов на должность главного тренера Эвертона, сообщает The Telegraph.

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За плечами итальянского специалиста 8-летний опыт работы в ОАЭ, Китае и Саудовской Аравии. Пока Фабио остается без работы. Во время карьеры игрока Каннаваро успел поиграть за Парму, Ювентус, Интер, Реал.

Напомним, недавно Эвертон уволил Рафаэля Бенитеса, который был одним из инициаторов подписания Виталия Миколенко.

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