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Каніболоцький: Ворсклі у матчі з Карабахом потрібно якісно виконувати стандарти

25 жовтня 14:44 316 Читать на русском
Каніболоцький: Ворсклі у матчі з Карабахом потрібно якісно виконувати стандарти
Антон Каніболоцький / Соцмережі

Український екс-воротар Карабаха Антон Каніболоцький розповів, на чому потрібно зосередитись Ворсклі, аби здобути перемогу у матчі проти азербайджанської команди.

"Вдома азербайджанці виглядають потужно. Ні для кого не стане сюрпризом, якщо Карабах буде діяти першим номером. А ось полтавцям варто подбати про якісне виконання стандартних положень. З цим компонентом гри у суперника є проблеми.

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Ворсклі, вважаю, під силу перемогти Карабах. У полтавців є індивідуально сильні футболісти, командні дії ворсклян виглядають непогано, якщо відштовхуватися від минулих матчів у Лізі Європи. Якщо добре підготуватися тактично і провести свою найкращу гру, то можна розраховувати на три очки", – цитує Каніболоцького Команда №1.

Карабах – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

Нагадаємо, що сьогодні, 25 жовтня, відбудеться матч 3 туру Ліги Європи. Карабах прийматиме полтавську Ворсклу. Час початку матчу – 19:55.

Ліга Європи3 турРеспубліканський стадіон імені Тофіка Бахрамова (Баку)

Карабах - Ворскла: Четвер 25 жовтня 2018

Карабах
Матч завершено
0 : 1
Ворскла
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Ворскла Ворскла Ліга Європи Карабах - Ворскла Карабах Карабах Антон Каніболоцький Антон Каніболоцький
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