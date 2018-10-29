Каниболоцкий: Ворскле в матче с Карабахом нужно качественно выполнять стандарты

Украинский экс-вратарь Карабаха Антон Каниболоцкий рассказал, на чем нужно сосредоточиться Ворскле, чтобы одержать победу в матче против азербайджанской команды.

"Дома азербайджанцы выглядят мощно. Ни для кого не станет сюрпризом, если Карабах будет действовать первым номером. А вот полтавчанам стоит позаботиться о качественном выполнении стандартных положений. С этим компонентом игры у соперника есть проблемы.

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Ворскле, считаю, по силам победить Карабах. У полтавчан есть индивидуально сильные футболисты, командные действия ворсклян выглядят неплохо, если отталкиваться от прошлых матчей в Лиге Европы. Если хорошо подготовиться тактически и провести свою лучшую игру, то можно рассчитывать на три очка", – цитирует Каниболоцкого Команда №1.

Карабах – Ворскла: анонс матча Лиги Европы

Напомним, что сегодня, 25 октября, состоится матч 3 тура Лиги Европы. Карабах будет принимать полтавскую Ворсклу. Время начала матча – 19:55.