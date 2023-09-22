Салернитана расписала ничью с Фрозиноне в рамках 5-го тура Серии А. Счет и обзор матча читайте в этой новости на футбол 24.

Программу 5-го тура открывали одна из сенсаций старта сезона и одно из разочарований. От Салернитаны ожидали гораздо большего, особенно после ничьей с Ромой. Никто не удивился бы, если бы на месте "гранатовых" находился Фрозиноне, но Эйсебиу Ди Франческо хорошо подготовил новичка Серии А к игре в элите.

Сегодня Салернитана была полна желания улучшить свое положение. В начале игры именно хозяева гораздо активнее шли вперед. Кабрал даже замахнулся на шедевр, но мяч попал в перекладину. Фрозиноне же старался выжимать максимум из своих единичных моментов. Особенно со стандартов. Именно так забил Романьоли. Подача с углового получилась не очень удачной, а вот второй темп оказался гораздо более продуктивным. Очоа пришлось доставать мяч из сетки.

И в первом тайме гости успели забить еще один гол, но перед ударом Касо оказался в офсайде. После перерыва Салернитана ужалила соперника его же оружием. Также начальная фаза углового розыгрыша была неудачной, но Кандрева сумел переправить мяч на Кабрала, который и сравнял счет. Вплоть до последних минут команды играли без особого риска. Впрочем, игра на встречных курсах, хоть и выглядела рискованной, так и не привела к изменениям в счете. Ничья.

Фрозиноне упустил шанс хотя бы временно выйти на третье место в турнирной таблице, поэтому должен довольствоваться пятой строчкой. Салернитана также минимально поднялась вверх, но так и осталась в зоне вылета.