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"Каналы "Футбол" также не были простыми партнерами во время переговоров", – Гримм о сложностях с тендером на показ УПЛ

23 августа 23:18 19 Читати українською
"Каналы "Футбол" также не были простыми партнерами во время переговоров", – Гримм о сложностях с тендером на показ УПЛ
Томас Гримм / Фото сайта УПЛ

Президент УПЛ вспомнил тяжелый процесс переговоров о передаче телеправ на матчи чемпионата Украины.

"К нашему удивлению только одна компания представила предложение, которое после закрытия тендера было отклонено. После неудовлетворительной тендерной процедуры УПЛ опять связалась с партнерами в Украине.

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Но "1+1/2+2" не проявили интереса к подписанию прямого контракта с УПЛ. Раскрою небольшую тайну: если бы "1+1" сделал нам предложение в рамках тендера на уровне контракта, который у нас подписан, или даже немного ниже – клубы УПЛ с большой долей вероятности его бы приняли.

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Ведь каналы "Футбол" тоже не были простыми партнерами в переговорах. Мы отклонили 4 их предложения, прежде чем принять пятое. А в тендере каналы "Футбол" сделали предложение всего на 2 матча в неделю, то есть на треть от всех.

Нам даже иногда казалось, что "Футболы" и "1+1" координируются в рамках тендера", – сказал Гримм в комментарии официальному сайту УПЛ.

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Томас Гримм Футбол 1 Футбол 2 телевидение
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