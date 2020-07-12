Брозовіч позбавлений водійських прав – гравець напідпитку неодноразово порушив ПДР

Півзахисник Інтера Марцело Брозовіч позбавлений водійських прав через сукупність порушень правил дорожнього руху – зокрема, кермування в алкогольному стані.

Брозовіча затримали в ніч на 10 липня через проїзд на червоний сигнал світлофора, повідомляє Corriere della Sera.

Ліверпуль розпочав перемовини щодо трансферу Брозовіча

Окрім цього, рівень алкоголю в крові хорвата перевищував норму. До того ж, Брозовіч кермував автомобіль з німецькими номерами, що також є порушенням закону. в підсумку, Марцело позбавили водійських прав на невідомий термін.

До слова, Брозовіч провів 35 матчів у складі Інтера в поточному сезоні, записавши до свого активу 3 голи та 5 асистів.

"Маліновський зачарував, а Роналду вбив його мрію". Італійська преса возвеличує українця, протиставляючи Крішу