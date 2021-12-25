"Ми хочемо введення ліміту зарплат, чіткої максимальної суми, яку команда зможе видати на оплату праці гравців", – заявив Кан в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.

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Олівер також додав, що клуби не повинні витрачати на зарплатню усіх гравців понад 60-70% свого доходу. Відповідно до пропозиції легендарного німця, фіксована межа має стосуватись усіх без винятку клубів.

До слова, наразі Баварія лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Борусію Дортмунд на 9 очок.

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