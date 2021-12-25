Кан закликав встановити ліміт зарплат для усіх клубів
00:39 - Читать на русском
Олівер Кан, один із керівників Баварії, виступив із революційною пропозицією.
"Ми хочемо введення ліміту зарплат, чіткої максимальної суми, яку команда зможе видати на оплату праці гравців", – заявив Кан в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung.
Баварія дала зрозуміти, що не підписуватиме Холанда
Олівер також додав, що клуби не повинні витрачати на зарплатню усіх гравців понад 60-70% свого доходу. Відповідно до пропозиції легендарного німця, фіксована межа має стосуватись усіх без винятку клубів.
До слова, наразі Баварія лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Борусію Дортмунд на 9 очок.
"Мов скалка в дупі": кому довірився Кріш і хто розлютив Гвардіолу – 5 наймогутніших агентських імперій
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter