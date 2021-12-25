Канн призвал установить лимит зарплат для всех клубов
00:39 - Читати українською
Оливер Кан, один из руководителей Баварии, выступил с революционным предложением.
"Мы хотим введения лимита зарплат, четкой максимальной суммы, которую команда сможет выдать на оплату труда игрокам", – заявил Кан в интервью Süddeutsche Zeitung.
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Оливер также добавил, что клубы не должны тратить на зарплату всех игроков более 60-70% своего дохода. Согласно предложению легендарного немца, фиксированный предел должен касаться всех клубов без исключений.
К слову, сейчас Бавария лидирует в Бундеслиге, опережая Боруссию Дортмунд на 9 очков.
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