Ветеран Франк Рібері може оформити сенсаційне повернення до мюнхенської Баварії за наполяганням голови ради правління Олівера Кана.

38-річний вінгер отримав шанс на возз'єднання з "ротен", стверджує L'Equipe.

Рібері прагне залишитись у Серії А після розриву з Фіорентиною

Рібері нині перебуває у статусі вільного агента. Ветеран індивідуально тренується в Мюнхені, вивчає варіанти продовження кар'єри та взяв участь у виставковому матчі Баварії. Кан і почесний президент мюнхенців Улі Хьонесс нібито зацікавлені в поверненні француза до табору чемпіона Німеччини.

Нагадаємо, що Франк Рібері провів за Баварію 12 сезонів перед переходом до Фіорентини в 2019 році. Із "ротен" він здобув 23 трофеї, зокрема, 9 чемпіонських титулів і кубок Ліги чемпіонів 2012/13.

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