Рібері прагне залишитись у Серії А після розриву з Фіорентиною
Давіде Ліппі, який захищає інтереси Франка Рібері, поділився планами на майбутнє свого зіркового клієнта.
"Рібері подобалося виступати за Фіорентину, але клуб зробив інший вибір. Багато команд зацікавлені в послугах Франка, але він сказав мені, що хоче залишитися в Серії А.
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Він закоханий в Італію та італійський футбол", – цитує Ліппі Rai Sport.
Нагадаємо, 38-річний француз більшу частину своєї кар'єри провів у Баварії, але останні два сезони захищав кольори Фіорентини. У минулому розіграші Серії А Франк провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та 6 асистами.
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