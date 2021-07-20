Давіде Ліппі, який захищає інтереси Франка Рібері, поділився планами на майбутнє свого зіркового клієнта.

"Рібері подобалося виступати за Фіорентину, але клуб зробив інший вибір. Багато команд зацікавлені в послугах Франка, але він сказав мені, що хоче залишитися в Серії А.

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Він закоханий в Італію та італійський футбол", – цитує Ліппі Rai Sport.

Нагадаємо, 38-річний француз більшу частину своєї кар'єри провів у Баварії, але останні два сезони захищав кольори Фіорентини. У минулому розіграші Серії А Франк провів 29 матчів, в яких відзначився двома голами та 6 асистами.

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