Ветеран Франк Рибери может оформить сенсационное возвращение в мюнхенскую Баварию по настоянию председателя совета правления Оливера Кана.

38-летний вингер получил шанс на воссоединение с "ротен", утверждает L'Equipe.

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Рибери ныне пребывает в статусе свободного агента. Ветеран индивидуально тренируется в Мюнхене, изучает варианты продолжения карьеры и принял участие в выставочном матче Баварии. Кан и почетный президент мюнхенцев Ули Хёнесс якобы заинтересованы в возвращении француза в стан чемпиона Германии.

Напомним, что Франк Рибери провел за Баварию 12 сезонов перед переходом в Фиорентину в 2019 году. С "ротен" он завоевал 23 трофея, в том числе, 9 чемпионских титулов и кубок Лиги чемпионов 2012/13.

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