КАН-2019: Нігерія мінімально перемогла Гвінею

"Суперорлам" довелося докласти чималих зусиль для здобуття трьох очок.

КАН-2019, 2-й тур

Група В

Нігерія – Гвінея – 1:0

Гол: Омеруо, 73

КАН-2019: Камерун спокійно переміг Гвінею-Бісау, Гана в меншості втратила очки з Беніном

Єдиним голом у зустрічі відзначився захисник Нігерії Кеннет Омеруо. Потужний гравець Леганеса переправив м'яч у ворота після якісної подачі з кутового. Підопічні Гернота Рора спокійно утримали перевагу і не дали Гвінеї шансів врятувати бодай одне очко. Нігерія забезпечила собі місце в плей-офф вже після двох зіграних матчів.