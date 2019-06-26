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КАН-2019: Нігерія мінімально перемогла Гвінею

19:46 18 Читать на русском
КАН-2019: Нігерія мінімально перемогла Гвінею
Нігерія – Гвінея, КАН-2019

"Суперорлам" довелося докласти чималих зусиль для здобуття трьох очок.

КАН-2019, 2-й тур

Група В

Нігерія – Гвінея – 1:0

Гол: Омеруо, 73

КАН-2019: Камерун спокійно переміг Гвінею-Бісау, Гана в меншості втратила очки з Беніном

Єдиним голом у зустрічі відзначився захисник Нігерії Кеннет Омеруо. Потужний гравець Леганеса переправив м'яч у ворота після якісної подачі з кутового. Підопічні Гернота Рора спокійно утримали перевагу і не дали Гвінеї шансів врятувати бодай одне очко. Нігерія забезпечила собі місце в плей-офф вже після двох зіграних матчів.

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Теги
Світ Гвінея Гвінея Нігерія Нігерія Кубок африканських націй
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