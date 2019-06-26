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КАН-2019: Нигерия минимально победила Гвинею

19:46 23 Читати українською
КАН-2019: Нигерия минимально победила Гвинею
Нигерия – Гвинея, КАН-2019

"Суперорлам" пришлось приложить немало усилий для того, чтобы добыть три очка.

КАН-2019, 2-й тур

Группа В

Нигерия – Гвинея – 1:0

Гол: Омеруо, 73

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Единственным голом во встрече отметился защитник Нигерии Кеннет Омеруо. Мощный игрок Леганеса переправил мяч в ворота после качественной подачи с углового. Подопечные Гернота Рора спокойно удержали преимущество и не дали Гвинее шансов спасти хотя бы одно очко. Нигерия обеспечила себе место в плей-офф уже после двух сыгранных матчей.

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Теги
Мир Гвинея Гвинея Нигерия Нигерия Кубок африканских наций
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