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КАН-2019: Камерун спокійно переміг Гвінею-Бісау

22:10 90 Читать на русском
КАН-2019: Камерун спокійно переміг Гвінею-Бісау
Камерун – Гвінея-Бісау, КАН-2019

Один з фаворитів перемогою розпочав свій шлях на континентальній першості.

 

КАН-2019, 1-й тур

Група F

Камерун – Гвінея-Бісау – 2:0

Голи: Банана, 66, Баокен, 69

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Камерунці приголомшили суперників подвійним ударом в середині другого тайму. Спочатку фланговий захисник Банана замкнув подачу з кутового, а через кілька хвилин Баокен з французького Анже скористався провалом оборони Гвінеї-Бісау. До слова, нападник "левів Теранги" вийшов на заміну всього за кілька секунд до свого результативного пострілу.

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Світ Камерун Камерун Кубок африканських націй Гвінея-Бісау Гвінея-Бісау Камерун - Гвінея-Бісау
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