toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Каменюка вже вирішив, чим хоче займатись після завершення кар'єри

2 травня 06:30 930 Читать на русском
Каменюка вже вирішив, чим хоче займатись після завершення кар'єри
Каменюка та Рафаїлов / Фото ФК Зоря

34-річний ветеран Зорі Микита Каменюка поділився планами на майбутнє.

"Сподіваюся, що залишуся в Зорі. Дуже буду цьому радий. Думаю, це вже вирішить керівництво клубу, на якій посаді вони мене бачать.

"Є докази того, що мене "вигнали" з Зорі за крадіжки і скандали?" – Рафаїлов "наїхав" на Поворознюка та Інгулець

Із задоволенням буду працювати в цьому клубі. Від них має надійти пропозиція, тоді вже будемо думати, говорити", – розповів Каменюка для Instagram-сторінки Зорі.

Нагадаємо, ветеран захищає кольори луганського клубу з 2008 року. У нинішньому сезоні УПЛ Каменюка провів 6 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

"Із Лобановським я погарячкував": карколомне життя легенди Динамо – Кубок світу, бунт і смертельна пригода в Африці

blog_ava
"Лобановський вбив великого форварда": чому легендарного капітана Динамо назвали Білим Пеле
14:00
13207
Теги
Зоря Зоря Микита Каменюка Микита Каменюка
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
42
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук