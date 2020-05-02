Каменюка вже вирішив, чим хоче займатись після завершення кар'єри

34-річний ветеран Зорі Микита Каменюка поділився планами на майбутнє.

"Сподіваюся, що залишуся в Зорі. Дуже буду цьому радий. Думаю, це вже вирішить керівництво клубу, на якій посаді вони мене бачать.

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Із задоволенням буду працювати в цьому клубі. Від них має надійти пропозиція, тоді вже будемо думати, говорити", – розповів Каменюка для Instagram-сторінки Зорі.

Нагадаємо, ветеран захищає кольори луганського клубу з 2008 року. У нинішньому сезоні УПЛ Каменюка провів 6 матчів, в яких відзначився трьома асистами.

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